Schiaffo al Papa sulla tomba di San Francesco La sua Enciclica svelata da un sito "contestatore" (Di domenica 4 ottobre 2020) Serena Sartini Il Pontefice ad Assisi per l'attesa «Fratelli tutti». Ma, prima della firma, lo sgarbo... Assisi Lontano dagli scandali e dai veleni vaticani. Il Papa esce dalle mura leonine, in questi giorni travolte dall'operazione di dossieraggio su Angelo Becciu, e sceglie di firmare la sua terza Enciclica, Fratelli tutti, ad Assisi, sulla tomba di San Francesco. Una prima assoluta, una giornata storica, non solo perché l'Enciclica viene «bollata» fuori dal Vaticano, ma anche perché è la prima volta che un Papa celebra messa sulla tomba di San Francesco. L'Enciclica Fratelli tutti è ispirata al santo di Assisi di cui Bergoglio ha voluto ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 4 ottobre 2020) Serena Sartini Il Pontefice ad Assisi per l'attesa «Fratelli tutti». Ma, prima della firma, lo sgarbo... Assisi Lontano dagli scandali e dai veleni vaticani. Ilesce dalle mura leonine, in questi giorni travolte dall'operazione di dossieraggio su Angelo Becciu, e sceglie di firmare la sua terza, Fratelli tutti, ad Assisi,di San. Una prima assoluta, una giornata storica, non solo perché l'viene «bollata» fuori dal Vaticano, ma anche perché è la prima volta che uncelebra messadi San. L'Fratelli tutti è ispirata al santo di Assisi di cui Bergoglio ha voluto ...

Italia_Notizie : Schiaffo al Papa sulla tomba di San Francesco La sua Enciclica svelata da un sito 'contestatore' - cittaladitta : Il nonno paterno è morto che papà era piccolo. Quella paterna non mi ha mai cagato, una volta mi ha tirato uno schi… - MariaLu47394970 : LO SCHIAFFO DI CONTE, IL MOMENTANEO SUSSULTO DI DIGNITA’ DEI VESCOVI E LA SCONFESSIONE DI PAPA BERGOGLIO (VEDI POST… - ancora_amen : Schiaffo del Papa all'anziano cardinale Zen: a Roma per incontrarlo, non lo ha ricevuto - infoitinterno : Schiaffo del Vaticano agli Usa. 'Strumentalizzano il Papa' -

Ultime Notizie dalla rete : Schiaffo Papa Lo schiaffo del Papa e l'ombra del Dragone ilGiornale.it Schiaffo del Vaticano agli Usa. "Strumentalizzano il Papa"

Uno scontro diplomatico senza precedenti, un botta e risposta insolito, con accuse incrociate e nervi a fior di pelle. Da un lato il falco di Donald Trump, Mike Pompeo, Segretario di Stato americano a ...

Lo schiaffo del Papa e l'ombra del Dragone

La lingua batte dove il dente duole. Dietro l'irritazione vaticana c'è la consapevolezza di quanta ragione abbia il segretario di Stato Mike Pompeo ...

Uno scontro diplomatico senza precedenti, un botta e risposta insolito, con accuse incrociate e nervi a fior di pelle. Da un lato il falco di Donald Trump, Mike Pompeo, Segretario di Stato americano a ...La lingua batte dove il dente duole. Dietro l'irritazione vaticana c'è la consapevolezza di quanta ragione abbia il segretario di Stato Mike Pompeo ...