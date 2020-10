SBK Superpole Race Francia 2020, Rea trionfa nella Gara Sprint (Di domenica 4 ottobre 2020) A Jonathan Rea basta oggi concludere Gara2 in dodicesima posizione per vincere il suo sesto titolo WorldSBK – Photo Credit: WorldSBK.comJonathan Rea vince la Superpole Race del mondiale SBK di Francia 2020 davanti a Lowes e Van der Mark. Redding quarto rimanda la festa per il titolo di qualche ora. Rea in testa davanti a Lowes, buona partenza per Redding Anche la Superpole Race si disputa in condizioni di pista bagnata. Alla partenza Rea parte benissimo e si mette in prima posizione davanti a Lowes e Van der Mark. Dietro partito bene anche Redding che alla fine del primo giro si trova in quarta posizione davanti a Davies e Sykes. I due piloti ufficiali di Ducati vogliono andare a riprendere il gruppo di testa. nella prima parte di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 4 ottobre 2020) A Jonathan Rea basta oggi concludere2 in dodicesima posizione per vincere il suo sesto titolo WorldSBK – Photo Credit: WorldSBK.comJonathan Rea vince ladel mondiale SBK didavanti a Lowes e Van der Mark. Redding quarto rimanda la festa per il titolo di qualche ora. Rea in testa davanti a Lowes, buona partenza per Redding Anche lasi disputa in condizioni di pista bagnata. Alla partenza Rea parte benissimo e si mette in prima posizione davanti a Lowes e Van der Mark. Dietro partito bene anche Redding che alla fine del primo giro si trova in quarta posizione davanti a Davies e Sykes. I due piloti ufficiali di Ducati vogliono andare a riprendere il gruppo di testa.prima parte di ...

