PUBBLICARE GF Vip, Gregoraci arrabbiata allontana Pierpaolo e asfalta la Orlando (Di domenica 4 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci chiude con Pierpaolo Pretelli: non ha affatto gradito la confidenza che il modello ha fatto a Matilde Brandi e quindi ha deciso di allontanarlo da lei. Sono ore che Pierpaolo tenta l’avvicinamento con Elisabetta, ma lei rimane fredda a tutti i tentativi dell’ex velino di Striscia. La Gregoraci ha poi attaccato pure Stefania Orlando. GF Vip,”gelo” tra Elisabetta e Pierpaolo Insomma, finisce prima di cominciareArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 4 ottobre 2020) Elisabettachiude conPretelli: non ha affatto gradito la confidenza che il modello ha fatto a Matilde Brandi e quindi ha deciso dirlo da lei. Sono ore chetenta l’avvicinamento con Elisabetta, ma lei rimane fredda a tutti i tentativi dell’ex velino di Striscia. Laha poi attaccato pure Stefania. GF Vip,”gelo” tra Elisabetta eInsomma, finisce prima di cominciareArticolo completo: dal blog SoloDonna

Arturomarsu : RT @_IL_DIGA_: Le dichiarazioni di una persona mentalmente instabile sarebbero una notizia da dare, per quanto virgolettata? Non è che biso… - SaryOtto : RT @_IL_DIGA_: Le dichiarazioni di una persona mentalmente instabile sarebbero una notizia da dare, per quanto virgolettata? Non è che biso… - gianpaolag18 : RT @_IL_DIGA_: Le dichiarazioni di una persona mentalmente instabile sarebbero una notizia da dare, per quanto virgolettata? Non è che biso… - mdimagritt : RT @_IL_DIGA_: Le dichiarazioni di una persona mentalmente instabile sarebbero una notizia da dare, per quanto virgolettata? Non è che biso… - _IL_DIGA_ : Le dichiarazioni di una persona mentalmente instabile sarebbero una notizia da dare, per quanto virgolettata? Non è… -

Ultime Notizie dalla rete : PUBBLICARE Vip PUBBLICARE GF Vip, Gregoraci arrabbiata allontana Pierpaolo e asfalta la Orlando SoloDonna “Gabriel Garko chieda scusa per le bugie”: l’attacco di Francesca Barra (che poi cancella)

Il coming out di Gabriel Garko al Grande Fratello VIP è stato accolto da pareri generalmente favorevoli: tutti hanno parlato di un uomo che – finalmente – ha avuto il coraggio di mostrarsi senza ...

Meraviglioso e crudele, il Grande Fratello Vip è un master esistenziale

Nella Casa trovi due distinte categorie di residenti: le anime semplici convinte di aver toccato il cielo con un dito grazie all'esser lì. Subito accanto, i “revenant”, i ripescati, da immaginare come ...

Il coming out di Gabriel Garko al Grande Fratello VIP è stato accolto da pareri generalmente favorevoli: tutti hanno parlato di un uomo che – finalmente – ha avuto il coraggio di mostrarsi senza ...Nella Casa trovi due distinte categorie di residenti: le anime semplici convinte di aver toccato il cielo con un dito grazie all'esser lì. Subito accanto, i “revenant”, i ripescati, da immaginare come ...