Mihajlovic | “Avremmo meritato ampiamente di vincere”

(Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Al termine della sfida di campionato contro il Benevento, Sinisaha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi toccati dall’allenatore del Bologna in conferenza stampa subito dopo la gara contro i giallorossi di Filippo Inzaghi. Rabbia – “Sono arrabbiato per i gol sbagliati, perchè abbiamo giocato bene e creato almeno quattro occasioni nitide davanti al portiere, di quelle che è più facile segnare che sbagliare. Noi siamo riusciti a sbagliarle tutte. Non c’è stata proprio partita ma dopo siamo stati puniti su una palla inattiva. I ragazzi hanno fatto quello che dovevano fare ma se non fai gol non puoi vincere. Ci è mancato quello”. Mentalità – “Non abbiamo una prima punta di ruolo, ma abbiamo tanti giocatori offensivi ...