Maltempo, trovato un cadavere tra i detriti della mareggiata ma in zona non sono stati segnalati dispersi (Di domenica 4 ottobre 2020) Il cadavere, presumibilmente di un uomo, è stato avvistato stamani tra i detriti che la mareggiata delle ultime ore ha portato a riva in località Tre Ponti di Sanremo, da un poliziotto che stava facendo jogging. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia con la Guardia costiera e il personale sanitario. Il corpo, apparentemente nudo, sarà recuperato nelle prossime ore. Tra le ipotesi anche quella che si tratti di una delle persone disperse durante l’ondata di Maltempo che ha colpito l’area. I carabinieri non hanno al momento segnalazioni di persone disperse nella provincia di Imperia, come in quella di Savona. Nella notte tra venerdì e sabato la Liguria, come il resto del Nord Ovest, è stata colpita da una ondata di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) Il, presumibilmente di un uomo, è stato avvistato stamani tra iche ladelle ultime ore ha portato a riva in località Tre Ponti di Sanremo, da un poliziotto che stava facendo jogging. Sul postointervenuti i carabinierilocale compagnia con la Guardia costiera e il personale sanitario. Il corpo, apparentemente nudo, sarà recuperato nelle prossime ore. Tra le ipotesi anche quella che si tratti di una delle persone disperse durante l’ondata diche ha colpito l’area. I carabinieri non hanno al momento segnalazioni di persone disperse nella provincia di Imperia, come in quella di Savona. Nella notte tra venerdì e sabato la Liguria, come il resto del Nord Ovest, è stata colpita da una ondata di ...

TgLa7 : #Maltempo: trovato cadavere di un uomo tra i detriti di una mareggiata in località Tre ponti di Sanremo - fattoquotidiano : Maltempo, trovato un cadavere tra i detriti della mareggiata ma in zona non sono stati segnalati dispersi - Stefaniaugo77 : RT @TgLa7: #Maltempo: trovato cadavere di un uomo tra i detriti di una mareggiata in località Tre ponti di Sanremo - Ultron65 : RT @Agenzia_Ansa: #Maltempo, trovato un cadavere tra i detriti della mareggiata di Sanremo #ANSA - Francesco_Riz : RT @TgLa7: #Maltempo: trovato cadavere di un uomo tra i detriti di una mareggiata in località Tre ponti di Sanremo -