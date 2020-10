L’Asl: “I calciatori del Napoli dovranno restare in isolamento a Castel Volturno” (Di domenica 4 ottobre 2020) Come anticipato da Carlo Alvino, il Napoli va verso il ritiro forzato a Castel Volturno. L’Asl ha infatti avvisato il club che i giocatori in isolamento non potranno recarsi in auto ogni giorno al centro sportivo e dunque dovranno effettuare il ritiro in sede. Il Napoli, secondo quanto scrive Tuttomercatoweb.com, “sta cercando una trattativa su questo punto che sembra però di difficile riuscita. La prospettiva è quindi che la rosa dei calciatori azzurri si trasferisca nell’Hotel accanto al centro tecnico di Castel Volturno per un isolamento da passare in ritiro, allenandosi e poi rimanendo in albergo. La decisione sarà presa nella giornata di oggi, se scatterà il ritiro a Castel Volturno, ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 ottobre 2020) Come anticipato da Carlo Alvino, ilva verso il ritiro forzato aVolturno. L’Asl ha infatti avvisato il club che i giocatori innon potranno recarsi in auto ogni giorno al centro sportivo e dunqueeffettuare il ritiro in sede. Il, secondo quanto scrive Tuttomercatoweb.com, “sta cercando una trattativa su questo punto che sembra però di difficile riuscita. La prospettiva è quindi che la rosa deiazzurri si trasferisca nell’Hotel accanto al centro tecnico diVolturno per unda passare in ritiro, allenandosi e poi rimanendo in albergo. La decisione sarà presa nella giornata di oggi, se scatterà il ritiro aVolturno, ...

