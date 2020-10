Juve-Napoli: verso il rinvio. Il consigliere Figc Lo Monaco: «La norma è chiara» (Di domenica 4 ottobre 2020) Il consigliere federale Pietro Lo Monaco, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha detto: «Juventus-Napoli? La partita sarà rinviata. Si va verso questa strada: la circolare del 2 ottobre della Lega Calcio parla chiaro. Il provvedimento dell'Asl è legittimo, la norma è chiara» Leggi su firenzepost (Di domenica 4 ottobre 2020) Ilfederale Pietro Lo, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha detto: «ntus-? La partita sarà rinviata. Si vaquesta strada: la circolare del 2 ottobre della Lega Calcio parla chiaro. Il provvedimento dell'Asl è legittimo, la

