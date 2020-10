Coronavirus | si va verso l’obbligo di mascherina all’aperto in tutta Italia

Leggi su meteoweb.eu

(Di domenica 4 ottobre 2020) Introdurre l’obbligo di mascherine all’aperto in. E’ l’orientamento del governo, che emerge dalla riunione di questa sera a Palazzo Chigi del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione di maggioranza, il ministro Francesco Boccia e il sottosegretario Riccardo Fraccaro. L’orientamento sarebbe favorevole alla proposta del ministro della Salute Roberto Speranza, di introdurre l’obbligo per frenare la risalita dei contagi. Ma la decisione verrà presa, viene spiegato da fonti di governo, solo dopo il confronto con il Parlamento: Speranza riferirà martedì alle Camere e poi il governo adotterà il dpcm con le nuove misure.L'articolo: si val’obbligo diall’aperto in ...