Allerta Meteo, l'avviso della Protezione Civile: il maltempo continua al Nord, ancora piogge e forti venti [MAPPE e BOLLETTINI]

Allerta Meteo – Una vasta area depressionaria, centrata sulla Gran Bretagna, convoglia correnti sud-occidentali, umide ed instabili, sull'Italia. Una nuova perturbazione interesserà, dal pomeriggio di oggi, le regioni centro-settentrionali, con precipitazioni diffuse, anche temporalesche, con un rinforzo della ventilazione sud-occidentale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un ulteriore avviso di condizioni Meteorologiche avverse che estende quello emesso nella giornata di ieri. L'avviso prevede dal pomeriggio di oggi, domenica 4 ottobre, precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale su Veneto, Friuli Venezia Giulia ...

"Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni metereologiche avverse con indicazione che dal pomeriggio di oggi, domenica ...

Maltempo, la sindaca di Ossana: ''Gravi danni all'acquedotto" e l'invito del Comune ai cittadini: ''Bollite l'acqua prima di usarla''

L'allerta rimane ancora molto alta anche perché nel tardo pomeriggio e in serata è prevista una nuova perturbazione e pericoli da esondazioni di torrenti o smottamenti sono ancora molti. Ieri, sabato ...

