Vicenza-Pordenone oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie B 2020/2021 (Di sabato 3 ottobre 2020) Vicenza-Pordenone sarà visibile oggi in tv? Ecco il canale, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming del match valido per la seconda giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa hanno perso all’esordio e vanno a caccia dei primi punti stagionali, gli ospiti sono reduci da un pareggio a reti inviolate: serve un’accelerata per dare subito un segnale. Calcio d’inizio alle ore 18.15 di sabato 3 ottobre, diretta tv su Dazn 1 e streaming su Dazn. Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020)sarà visibilein tv? Ecco il, l’e le informazioni sulladel match valido per la seconda giornata di. I padroni di casa hanno perso all’esordio e vanno a caccia dei primi punti stagionali, gli ospiti sono reduci da un pareggio a reti inviolate: serve un’accelerata per dare subito un segnale. Calcio d’inizio alle ore 18.15 di sabato 3 ottobre,tv su Dazn 1 esu Dazn.

sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Serie B, il Vicenza sfida il Pordenone: dove vedere il match in Tv e in streaming: Vice… - AgoiOAmRHD7Qk1L : Live Stream ITALIAN SERIE B Virtus Entella - Reggiana - SATTT2215 : Vicenza vs Pordenone >>> - TUTTOB1 : Vicenza-Pordenone, si va verso il posticipo alle ore 18.15: le ultime -