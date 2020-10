Terje Rypdal – “Conspiracy”

(Di sabato 3 ottobre 2020) Per i seguaci dei 50 anni di musica disu ECM, ascoltare Conspiracy è come fare un bel bagno caldo. Coloro che temevano chenel suo primo album in studio dopo 20 anni potesse essere tentato di allontanarsi dai suoi punti di forza come chitarrista elettrico, con la sua immancabile una Fender Stratocaster, possono rilassarsi. Continua a fare musica d’atmosfera, ben strutturata e delicatamente esplorativa. La sua chitarra resta lo strumento principale esuona in modo tale che è praticamente impossibile rilevare quando finisce la composizione e inizia l’improvvisazione. Il jazz rock diSebbene la Fender Stratocaster sia inevitabilmente associata al jazz rock degli anni ’70, sembra esserci un rinnovato interesse ...

"As If The Ghost... Was Me?" – Come se fossi io, il fantasma? – si chiede il magnifico chitarrista norvegese Terje Rypdal nel primo brano di questo suo nuovo, ennesimo cd, che lo vede attestato, anagr ...