Scuole vandalizzate | il Governo al fianco di presidi e studenti

(Di sabato 3 ottobre 2020) “Avere lo Stato vicino è importante, grazie”. Con queste parole i docenti dell’Istituto Francesco Gesuè di San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, hanno accolto il Presidente Giuseppe Conte e la ministra Lucia Azzolina, che ieri hanno visitato la scuola. Poche settimane fa l’istituto, che si trova in un territorio in cui il 60% delle studentesse e degliproviene da famiglie con un forte disagio socioeconomico, ha subìto degli atti vandalici. Sono stati imbrattati i muri dell’edificio e staccate delle porte del plesso inagibile, ma questo è solo l’ultimo di una ventina di episodi simili che si sono verificati negli ultimi anni. La visita, molto significativa, del Presidente del Consiglio e della ministra dell’Istruzione è stato il gesto più visibile di un impegno ...