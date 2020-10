Roma, si tratta a oltranza per Smalling. Offerto Umtiti (Di sabato 3 ottobre 2020) Continua la telenovela Smalling in casa Roma. Nella giornata di ieri l’agente del giocatore era a Trigoria per trattare con i giallorossi ma l’accordo con il Manchester United ancora non è stato raggiunto. La trattativa ha subito una brusca frenata per le richieste del club inglese, che all’ultimo ha voluto l’inserimento di 3 milioni di … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Continua la telenovelain casa. Nella giornata di ieri l’agente del giocatore era a Trigoria perre con i giallorossi ma l’accordo con il Manchester United ancora non è stato raggiunto. Lativa ha subito una brusca frenata per le richieste del club inglese, che all’ultimo ha voluto l’inserimento di 3 milioni di … L'articolo

