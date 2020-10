Reddito di cittadinanza, due beneficiari saranno i custodi del Parco Kennedy (Di sabato 3 ottobre 2020) FALCONARA - Sono partiti il 18 luglio scorso, non appena terminata la sospensione dovuta all'emergenza sanitaria, i progetti utili alla collettività che coinvolgono i beneficiari del Reddito di ... Leggi su anconatoday (Di sabato 3 ottobre 2020) FALCONARA - Sono partiti il 18 luglio scorso, non appena terminata la sospensione dovuta all'emergenza sanitaria, i progetti utili alla collettività che coinvolgono ideldi ...

fattoquotidiano : Bonomi non vuole il “Sussidistan”. Ma alle imprese lo Stato dà il triplo del reddito di cittadinanza: venti miliard… - SkyTG24 : Renzi: 'Il reddito di cittadinanza è una vergogna senza fine' - ItaliaViva : È giusto e doveroso farsi carico di chi non ce la fa, ma il reddito di cittadinanza voluto dal governo gialloverde,… - elena_elnmrl15 : RT @AMAS66086910: Il fiume Sarno in Campania fa ancora danni. 500 mila campani prendono il reddito di cittadinanza ma dare una sistemata no… - ricatti88 : RT @Rassegne_Italia: Napoli, contrabbandiere di sigarette col reddito di cittadinanza: rubava soldi dal 2019 grazie al M5S: -