Pomezia, domenica 4 ottobre riapre totalmente ai clienti l'autolavaggio "Al Pinguino" sulla Via del Mare: terminati i lavori (FOTO) (Di sabato 3 ottobre 2020) "Vi Faremo Gettare la spugna". Finalmente, dopo tanti sacrifici e attese, l'autolavaggio self service Al Pinguino (ri) apre totalmente ai suoi clienti. Si tratta di un impianto completamente rinnovato, che era stato riaperto parzialmente lo scorso 10 agosto: «Utilizziamo la nuova tecnologia con la schiuma attiva, per un risultato pulito e brillante. Abbiamo 6 piste: una dedicata ai camion, una dedicata a moto e biciclette», ci dicono le proprietarie Chiara e Sabrina. «L'uso di "Hygen" con prodotto medico chirurgico permette inoltre di sanificare l'auto in maniera sicura ed autonoma. Presso l'impianto (del marchio "Istobal" leader nel mercato dei portali dell'autolavaggio) è disponibile il distributore automatico di prodotti per ...

