Nunzia De Girolamo nei guai: la moglie del ministro Boccia rischia 8 anni di carcere (Di sabato 3 ottobre 2020) L'ex deputata – nonché moglie del ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia – Nunzia De Girolamo, rischia 8 anni di carcere. La Procura di Benevento ha chiesto 8 anni e tre mesi di carcere per Nunzia De Girolamo, ex deputata di Forza Italia e attuale consorte del ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia. … L'articolo proviene da leggilo.org.

Corriere : Appalti all’Asl di Benevento, chiesti 8 anni per Nunzia De Girolamo: «Sono devastata» - stanzaselvaggia : Benevento: il pm chiede 8 anni e 3 mesi per Nunzia De Girolamo (è accusata, tra le altre cose, di associazione a de… - salfasanop : RT @danieledv79: Io sono garantista e non auguro a Nunzia De Girolamo di finire in carcere. Tuttavia, è assordante il silenzio dei grillopi… - Gianna47428351 : RT @danieledv79: Io sono garantista e non auguro a Nunzia De Girolamo di finire in carcere. Tuttavia, è assordante il silenzio dei grillopi… - fuffa46 : RT @danieledv79: Io sono garantista e non auguro a Nunzia De Girolamo di finire in carcere. Tuttavia, è assordante il silenzio dei grillopi… -