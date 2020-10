Maltempo in Francia, il premier: “Fenomeno eccezionale, 500 mm di pioggia in 24 ore. Preoccupati per il bilancio definitivo” (Di sabato 3 ottobre 2020) “Esprimo la solidarietà della nazione alle Alpi Marittime e alle zone più colpite duramente dalla tempesta Alex“, “che ha già fatto gravi danni in Bretagna, dove una persona è morta. Si tratta di un fenomeno climatico eccezionale, 500 millimetri di pioggia in meno di 10 ore, la metà del totale del 2019 nel dipartimento, qualcosa di mai visto dall’installazione dei dispositivi per la misurazione“: lo ha affermato il premier francese, Jean Castex, in conferenza stampa, dopo aver visitato i luoghi colpiti dal Maltempo nel sudest del Paese. “Almeno otto persone sono scomparse ufficialmente e di numerose persone non abbiamo notizia. Non vi nascondo la nostra viva preoccupazione sul bilancio definitivo della ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) “Esprimo la solidarietà della nazione alle Alpi Marittime e alle zone più colpite duramente dalla tempesta Alex“, “che ha già fatto gravi danni in Bretagna, dove una persona è morta. Si tratta di un fenomeno climatico, 500 millimetri diin meno di 10 ore, la metà del totale del 2019 nel dipartimento, qualcosa di mai visto dall’installazione dei dispositivi per la misurazione“: lo ha affermato ilfrancese, Jean Castex, in conferenza stampa, dopo aver visitato i luoghi colpiti dalnel sudest del Paese. “Almeno otto persone sono scomparse ufficialmente e di numerose persone non abbiamo notizia. Non vi nascondo la nostra viva preoccupazione suldefinitivo della ...

