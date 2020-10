M5S | Corrao “spara” contro Di Maio | Fico e Bonafede | «Fanno tutto in segreto» Poi l’attacco a Spadafora

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 3 ottobre 2020) «Oggi siamo (o stiamo diventando) gli stessi dinosauri che combattevamo. Per questo dobbiamo ricordarci le vecchie regolette che ci tenevano a servizio dei cittadini per un periodo limitato di tempo». Lo scrive su Facebook Ignazio, europarlamentare M5S, schierandosi con Alessandro Di Battista nella diatriba tra quest’ultimo e lo stato maggiore grillino. M5S,e l’attacco al duo Di«Nessuno di noi», attacca il pentastellato, «dieci anni fa sarebbe entrato in un partito in cui le decisioni più importanti vengono prese inda Di». Proprio sul’attacco è duro: «È ...