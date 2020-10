Lega Serie A conferma: “Juventus-Napoli rimane in programma domenica alle 20:45” (Di sabato 3 ottobre 2020) “La Lega Serie A conferma che la gara Juventus-Napoli, valida per la terza giornata di campionato, resta in programma per domani alle 20.45“. Con una nota all’Ansa la Lega Serie A ha confermato la regolare disputa di Juventus-Napoli, posticipo della terza giornata del campionato in programma domenica 4 ottobre alle ore 20:45 all’Allianz Stadium di Torino. Stando alle notizie di giornata, però, dopo la positività al Covid-19 di Zielinski ed Elmas il Napoli non partirà alla volta di Torino (partenza precedentemente programmata intorno alle 20:00 di sabato 3 ... Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020) “Lache la gara Juventus-, valida per la terza giornata di campionato, resta inper domani20.45“. Con una nota all’Ansa laA hato la regolare disputa di Juventus-, posticipo della terza giornata del campionato in4 ottobreore 20:45 all’Allianz Stadium di Torino. Standonotizie di giornata, però, dopo la positività al Covid-19 di Zielinski ed Elmas ilnon partirà alla volta di Torino (partenza precedentementeta intorno20:00 di sabato 3 ...

