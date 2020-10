James è un trascinatore E l’Everton continua a vincere

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 3 ottobre 2020) È un Everton che sembra non avere voglia di fermarsi, quello plasmato da Carlo Ancelotti in questa stagione. I Toffees hanno vinto anche oggi, con un inappellabile 4-2 sul Brighton. Maupay risponde al gol di Calvert-Lewin, poiRodriguez cambia la partita: sul finire del primo tempo, serve l’assist a Mina, che riporta in vantaggio i suoi, e tra il 52′ e il 70′ firma la doppietta che chiude il match. Inutile il gol di Bissouma al 92′. L’Everton di quest’inizio di stagione sembra saper soloed è primo in classifica a punteggio pieno, in attesa di conoscere i risultati di Leicester e Liverpool. I nuovi innesti sembrano essersi inseriti perfettamente nei meccanismi di gioco voluti da Carletto. Anche oggi, Doucouré è stato titolare, per la quarta volta di fila in campionato. ...