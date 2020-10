Gregoretti | l' affondo contro Giuseppe Conte | ha sequestrato molte più persone lui di Matteo Salvini

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 3 ottobre 2020) Se il clima del nostro dibattito pubblico fosse meno viziato, allora non ci sarebbero tanti impassibili, e magari compiaciuti, davanti al caso di un leader politico che per scelte di governo giuste o sbagliate è mandato a processo per sequestro di persona. E se il clima fosse diverso non ci sarebbero altrettanti indignati davanti a un paragone che in questa temperie sa di bestemmia e invece è appropriatissimo: qui abbiamo assistito a un'altra specie di sequestro, ma; vasto e duraturo, vale a dire il regime di coprifuoco che per mesi ha tenuto chiusi in casa milioni di italiani. Prevedo (e prevengo) le obiezioni: stare chiusi in casa non è un gran dramma, e poi si trattava di perseguire un interesse superiore e cioè di tutelare la salute pubblica messa a rischio dall'epidemia. Solo che la prima obiezione può farla chi ...