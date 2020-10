Giana Erminio-Juventus Under 23 1-2, rimonta targata Marques-Ranocchia (Di sabato 3 ottobre 2020) Due su due per la Juventus Under 23. Dopo la vittoria al debutto per 2-1 contro la Pro Sesto, gli uomini di mister Zauli sono riusciti ad imporsi con il medesimo risultato sul campo della Giana Erminio. Si tratta ancora una volta di un successo maturato in rimonta, il quale testimonia ancora una volta le qualità della rosa bianconera e le capacità del neo tecnico di saper leggere gli sviluppi della gara in corso. Gli ospiti si sono schierati con un 3-4-2-1 che fatica a decollare nei primi minuti, complice una grande partenza dei padroni di casa. Quest’ultimi infatti si portano in vantaggio grazie ad un facile tap-in di Ferrario su una precedente respinta corta del portiere bianconero Israel. LEGGI ANCHE: Mercato Juve, futuro con Guardiola: si rischia lo strappo LEGGI ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Due su due per la23. Dopo la vittoria al debutto per 2-1 contro la Pro Sesto, gli uomini di mister Zauli sono riusciti ad imporsi con il medesimo risultato sul campo della. Si tratta ancora una volta di un successo maturato in, il quale testimonia ancora una volta le qualità della rosa bianconera e le capacità del neo tecnico di saper leggere gli sviluppi della gara in corso. Gli ospiti si sono schierati con un 3-4-2-1 che fatica a decollare nei primi minuti, complice una grande partenza dei padroni di casa. Quest’ultimi infatti si portano in vantaggio grazie ad un facile tap-in di Ferrario su una precedente respinta corta del portiere bianconero Israel. LEGGI ANCHE: Mercato Juve, futuro con Guardiola: si rischia lo strappo LEGGI ...

