Dalot Milan: prima parte di visite conclusa. Il programma di domani – VIDEO (Di sabato 3 ottobre 2020) Mialn, visite mediche concluse per Diogo Dalot Diogo Dalot ha svolto la prima parte di visite mediche 🎥 Gepostet von Calcio News 24 am Samstag, 3. Oktober 2020 Diogo Dalot ha concluso la prima parte di visite mediche: domani test per l’idoneità sportiva e firma con il Milan – VIDEO Diogo Dalot ha concluso la prima parte di visite mediche presso la clinica La Madonnina, dopo essere atterrato nel pomeriggio all’aeroporto di Linate. Il prossimo difensore del Milan si sottoporrà domani ai test per l’idoneità ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Mialn,mediche concluse per DiogoDiogoha svolto ladimediche 🎥 Gepostet von Calcio News 24 am Samstag, 3. Oktober 2020 Diogoha concluso ladimediche:test per l’idoneità sportiva e firma con ilDiogoha concluso ladimediche presso la clinica La Madonnina, dopo essere atterrato nel pomeriggio all’aeroporto di Linate. Il prossimo difensore delsi sottoporràai test per l’idoneità ...

AntoVitiello : Diogo #Dalot arriva nel pomeriggio a Milano e dopo il tampone inizierà una parte di visite mediche già in serata.… - AntoVitiello : ???? #Dalot a Milano Linate, le prime immagini del terzino portoghese che arriva in prestito al #Milan dal… - DiMarzio : #Milan, è fatta per Diogo Dalot: domani arriva in Italia - ferrante_pie : RT @cmdotcom: Il #Milan cambia idea su #Conti: la scelta di #Dalot e l'idea #Fiorentina, cosa può succedere - SteRosso : RT @MilanInter241: Diogo #Dalot ha effettuato la prima parte di visite mediche. Domani firma sul contratto con il #Milan ??????? -