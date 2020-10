Covid, alunna positiva: chiuso Liceo nel Napoletano (Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBacoli (Na) – Un’alunna del Liceo Anneo Seneca di Bacoli, comune del Napoletano, è positiva al Covid, la dirigente scolastica e l’Asl Napoli 2 Nord dispongono la chiusura dei plessi. Per la giornata di lunedì, al fine di procedere con la sanificazione dei plessi di Torregaveta e Fusaro i locali didattici resteranno chiusi. Mentre sono stati disposti i tamponi di rito per i compagni di classe della giovanissima positiva. Quest’ultimi dovranno restare in isolamento domiciliare fino alla comunicazione dei risultati. “Stiamo seguendo con grande attenzione – ha spiegato il primo cittadino di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione – l’evolversi della situazione. Vi terrò costantemente aggiornati. ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBacoli (Na) – Un’delAnneo Seneca di Bacoli, comune del, èal, la dirigente scolastica e l’Asl Napoli 2 Nord dispongono la chiusura dei plessi. Per la giornata di lunedì, al fine di procedere con la sanificazione dei plessi di Torregaveta e Fusaro i locali didattici resteranno chiusi. Mentre sono stati disposti i tamponi di rito per i compagni di classe della giovanissima. Quest’ultimi dovranno restare in isolamento domiciliare fino alla comunicazione dei risultati. “Stiamo seguendo con grande attenzione – ha spiegato il primo cittadino di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione – l’evolversi della situazione. Vi terrò costantemente aggiornati. ...

