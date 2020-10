Coronavirus, crescono ancora i contagi: sono 2.844 in 24 ore con 118mila tamponi. Altre 27 vittime (Di sabato 3 ottobre 2020) Nuovo record di contagi degli ultimi mesi in Italia. L’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute parla infatti di 2.844 nuovi casi nelle ultime 24 ore a fronte di 118mila tamponi effettuati. Così il numero totale delle persone che hanno contratto il virus dall’inizio della pandemia sale a 322.751. sono 27 le vittime dell’ultima giornata, con il numero complessivo che continua a crescere fino a 35.968. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Nuovo record didegli ultimi mesi in Italia. L’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute parla infatti di 2.844 nuovi casi nelle ultime 24 ore a fronte dieffettuati. Così il numero totale delle persone che hanno contratto il virus dall’inizio della pandemia sale a 322.751.27 ledell’ultima giornata, con il numero complessivo che continua a crescere fino a 35.968. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Open_gol : ??Tornano a salire i contagi in Lombardia: +393 nuovi positivi in 24 ore. Crescono anche le terapie intensive. Il bo… - Ilikepuglia : Coronavirus, crescono i casi positivi in Puglia: sono 111 nelle ultime 24 ore - rupy775 : RT @Cartabiancarai3: Crescono i contagi in tutto il mondo e il coronavirus investe direttamente la campagna per l'elezione del presidente d… - Profilo3Marco : RT @Cartabiancarai3: Crescono i contagi in tutto il mondo e il coronavirus investe direttamente la campagna per l'elezione del presidente d… - Cartabiancarai3 : Crescono i contagi in tutto il mondo e il coronavirus investe direttamente la campagna per l'elezione del president… -