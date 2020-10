Coronavirus, 2844 nuovi positivi e 27 decessi nelle ultime 24 ore (Di sabato 3 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sono 2.844 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, e 27 i decessi che portano il totale delle vittime, da inizio emergenza, a 35.968. nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 118.932 tamponi, per un totale di 11.691.391. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile di oggi.Il totale dei dimessi/guariti è di 231.217 (+1.247), mentre gli attuali positivi sono 55.566 (+1.569). Ad oggi sono 3.205 i ricoverati con sintomi, di questi 297 si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 52.064 persone.La regione dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi, nelle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 3 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sono 2.844 icasi diregistrati in Italia24 ore, e 27 iche portano il totale delle vittime, da inizio emergenza, a 35.968.24 ore sono stati eseguiti 118.932 tamponi, per un totale di 11.691.391. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile di oggi.Il totale dei dimessi/guariti è di 231.217 (+1.247), mentre gli attualisono 55.566 (+1.569). Ad oggi sono 3.205 i ricoverati con sintomi, di questi 297 si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 52.064 persone.La regione dove è stato registrato il maggior numero dicasi,...

