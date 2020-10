Conte: «Curioso della risposta dell’Inter in match così difficili» (Di sabato 3 ottobre 2020) Antonio Conte sfrutterà la partita contro la Lazio per valutare quanto sia cresciuta l’Inter in queste settimane. L’impressione è che la macchina da gol (9 in due match) sia matura per compiere il salto di qualità. «Siamo tutti curiosi di vedere che tipo di risposte possiamo dare in questi match ad alto indice di difficoltà – ha detto – stiamo lavorando bene su determinate situazioni, cercando di fare del nostro meglio. Abbiamo tutti a disposizione, Vidal sta bene ed è con noi». Foto: Instagram Inter L'articolo Conte: «Curioso della risposta dell’Inter in match così difficili» proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 ottobre 2020) Antoniosfrutterà la partita contro la Lazio per valutare quanto sia cresciuta l’Inter in queste settimane. L’impressione è che la macchina da gol (9 in due) sia matura per compiere il salto di qualità. «Siamo tutti curiosi di vedere che tipo di risposte possiamo dare in questiad alto indice di difficoltà – ha detto – stiamo lavorando bene su determinate situazioni, cercando di fare del nostro meglio. Abbiamo tutti a disposizione, Vidal sta bene ed è con noi». Foto: Instagram Inter L'articolo: «dell’Inter incosì» proviene da Alfredo Pedullà.

“Le partite le devi giocare, devi testarti in questo tipo di partite impegnative. Però per certi versi ogni gara ha le sue difficoltà. Affrontiamo una squadra che è un’ottima squadra, che l’anno scors ...

Primo vero scontro diretto della stagione per l’Inter, che domani sarà all’Olimpico per sfidare la Lazio. Da Pippo Inzaghi a Simone Inzaghi in pochi giorni per Antonio ...

