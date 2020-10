Conferenza stampa Inzaghi: «Con l’Inter dovrà essere partita perfetta» (Di sabato 3 ottobre 2020) Simone Inzaghi ha parlato in Conferenza stampa in vista di Lazio-Inter Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Inter. LEGGI LA Conferenza stampa INTEGRALE DI Inzaghi SU LAZIO NEWS 24 partita – «Dovrà essere perfetta. L’Inter è fisica e tosta da affrontare. Ha un ottimo allenatore e tanti giocatori da ruotare, il livello di concentrazione dovrà essere alto». I NUOVI – «Manca l’allenamento di oggi, ma Fares sarà convocato. Sta crescendo perchè la sua preparazione non era adeguata, sta ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Simoneha parlato inin vista di Lazio-Inter Simone, allenatore della Lazio, ha parlato inalla vigilia dellacontro l’Inter. LEGGI LAINTEGRALE DISU LAZIO NEWS 24– «Dovrà. L’Inter è fisica e tosta da affrontare. Ha un ottimo allenatore e tanti giocatori da ruotare, il livello di concentrazione dovràalto». I NUOVI – «Manca l’allenamento di oggi, ma Fares sarà convocato. Sta crescendo perchè la sua preparazione non era adeguata, sta ...

