Conferenza stampa Conte: «Non ci snatureremo contro la Lazio» (Di sabato 3 ottobre 2020) Antonio Conte ha parlato in Conferenza stampa in vista di Lazio-Inter Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato in Conferenza stampa in vista della partita contro la Lazio. Lazio – «L’anno scorso abbiamo perso quattro partite, una contro di queste contro la Lazio all’Olimpico. Sappiamo che è un impegno importante, duro, contro un’ottima squadra. Vorremmo uscire con un risultato migliore dell’anno scorso. Ci arriviamo bene perché è il terzo impegno ravvicinato e lo sarà anche per la Lazio. Abbiamo tutti i calciatori a disposizione, ci ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Antonioha parlato inin vista di-Inter Antonio, allenatore dell’Inter, ha parlato inin vista della partitala– «L’anno scorso abbiamo perso quattro partite, unadi questelaall’Olimpico. Sappiamo che è un impegno importante, duro,un’ottima squadra. Vorremmo uscire con un risultato migliore dell’anno scorso. Ci arriviamo bene perché è il terzo impegno ravvicinato e lo sarà anche per la. Abbiamo tutti i calciatori a disposizione, ci ...

acmilan : Coach Pioli's press conference ahead of matchday 3 will be Live tomorrow on our app, tune in! ??… - juventusfc : ?? Inizia la conferenza stampa di @Pirlo_official: «Non penso ci siano problemi per giocare domani. Saremo pronti co… - Palazzo_Chigi : #EUCO, il Presidente @GiuseppeConteIT ha partecipato a Bruxelles al Consiglio europeo dell'1 e 2 ottobre . Qui le f… - atalantagese : RT @DiMarzio: #Atalanta, annullata la conferenza stampa di #Gasperini: “Positivo al #Covid_19 nel gruppo squadra” - avvvitalemario : RT @rosatoeu: Serie A, positivo giocatore dell'Atalanta. Altri tre casi al Genoa. Napoli, nuovi tamponi per tutti: l'esito in giornata Berg… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Conferenza stampa Pioli: «Ibra ha voglia di tornare» Calcio News 24 Pirlo fiducioso: "Non penso che si rischi di non giocare domani"

Una gara complicata, un banco di prova per il nuovo tecnico bianconero. Alla vigilia, in conferenza stampa, Pirlo ha parlato della questione coronavirus, visto il precedente match del Napoli contro il ...

DIRETTA – Lazio-Inter, la conferenza stampa di Conte: “Arriviamo bene alla sfida”

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del complesso match di Serie A contro la Lazio, in programma domani pomeriggio: “Arriiamo bene a questo terzo impegno ...

Una gara complicata, un banco di prova per il nuovo tecnico bianconero. Alla vigilia, in conferenza stampa, Pirlo ha parlato della questione coronavirus, visto il precedente match del Napoli contro il ...Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del complesso match di Serie A contro la Lazio, in programma domani pomeriggio: “Arriiamo bene a questo terzo impegno ...