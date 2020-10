Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri | passione al tempo del covid

Leggi su aciclico

(Di sabato 3 ottobre 2020) Sono legati da tre anni, eppurecercacon abbracci carichi di affetto e dicome se fossero i primi tempi., che abbiamo visto settimana scorsa in pista a Ballando con le stelle, dove ha mostrato autoironia e imprevedibilità, non ha mai avuto paura di manifestare il proprio affetto per l’attrice, mentre, che con Max è felice e ha ritrovato se stessa, teme spesso il giudizio degli altri e si frena. In queste immagini la vediamo mentre indossa la mascherina, quasi avesse paura di essere contagiata dal fidanzato. In realtà sono stati a cena con amici e sono appena usciti dal ristorante. L’attrice tornerà in tv con Il silenzio dell’acqua 2 e sta per girare il nuovo film di Fabio Volo, mentre ...