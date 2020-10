100 milioni per l’OCM Vino (Di sabato 3 ottobre 2020) Cresce l’aliquota di finanziamento per le attività promozionali verso i paesi extracomunitari, tra i quali compare anche il Regno Unito. È stato firmato il decreto che destina cento milioni di euro alla promozione extracomunitaria dei vini italiani. Tra le novità più importanti contenute nel documento c’è l’innalzamento della percentuale finanziata, che sale al 60%, e la comparsa del Regno Unito tra i paesi obiettivo, come conseguenza di una Brexit ormai prossima al traguardo. “Non c’è adeguata valorizzazione delle nostre produzioni vitivinicole e delle loro eccellenze senza una altrettanto adeguata strategia di promozione sui mercati internazionali. Si tratta di fondi decisivi che le aziende hanno dimostrato negli anni di saper utilizzare al meglio per rafforzare il loro posizionamento e la loro ... Leggi su vinonews24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Cresce l’aliquota di finanziamento per le attività promozionali verso i paesi extracomunitari, tra i quali compare anche il Regno Unito. È stato firmato il decreto che destina centodi euro alla promozione extracomunitaria dei vini italiani. Tra le novità più importanti contenute nel documento c’è l’innalzamento della percentuale finanziata, che sale al 60%, e la comparsa del Regno Unito tra i paesi obiettivo, come conseguenza di una Brexit ormai prossima al traguardo. “Non c’è adeguata valorizzazione delle nostre produzioni vitivinicole e delle loro eccellenze senza una altrettanto adeguata strategia di promozione sui mercati internazionali. Si tratta di fondi decisivi che le aziende hanno dimostrato negli anni di saper utilizzare al meglio per rafforzare il loro posizionamento e la loro ...

