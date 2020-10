Vertice Ue, Conte: soglia di attenzione alta sul coronavirus, no a ritardi al Recovery Fund (Di venerdì 2 ottobre 2020) (Teleborsa) – coronavirus ed evoluzione della pandemia al centro della discussione terminata poche ore fa al Vertice dei capi di Stato e di governo dell’Ue. “Abbiamo approfittato per un confronto articolato e per condividere le informazioni e, devo dirlo, le preoccupazioni – ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a Bruxelles al termine dell’incontro – siamo ben consapevoli dell’epidemia in corso e del fatto che i numeri segnalano alcune criticità, più o meno diffuse”. “In Italia la situazione comparativamente è migliore rispetto a quella di altri Paesi ma dobbiamo essere consapevoli tutti che abbiamo una pandemia in corso – ha tenuto a sottolineare Conte – I numeri devono spingerci a tenere molto ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 2 ottobre 2020) (Teleborsa) –ed evoluzione della pandemia al centro della discussione terminata poche ore fa aldei capi di Stato e di governo dell’Ue. “Abbiamo approfittato per un confronto articolato e per condividere le informazioni e, devo dirlo, le preoccupazioni – ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppein conferenza stampa a Bruxelles al termine dell’incontro – siamo ben consapevoli dell’epidemia in corso e del fatto che i numeri segnalano alcune criticità, più o meno diffuse”. “In Italia la situazione comparativamente è migliore rispetto a quella di altri Paesi ma dobbiamo essere consapevoli tutti che abbiamo una pandemia in corso – ha tenuto a sottolineare– I numeri devono spingerci a tenere molto ...

