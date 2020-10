Usa 2020, Trump positivo al Covid è un macigno sulla sua campagna (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il coronavirus rischia di compromettere definitivamente le già limitate chances di rielezione di Donald Trump alla Casa Bianca, dopo che il presidente americano è risultato positivo al Covid-19. E' quanto scrivono oggi i principali giornali americani, ricordando come Trump fosse già indietro nei sondaggi rispetto allo sfidante democratico Joe Biden proprio a causa della sua gestione della pandemia, caratterizzata soprattutto dallo scetticismo espresso in più occasioni per l'uso di dispositivi di protezione personale, quali la mascherina. I suoi consiglieri puntavano proprio sulle ultime settimane di campagna elettorale, prima del voto del 3 novembre, per recuperare consensi, con un intenso programma di comizi e un messaggio rassicurante sul fatto che il peggio della pandemia ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il coronavirus rischia di compromettere definitivamente le già limitate chances di rielezione di Donaldalla Casa Bianca, dopo che il presidente americano è risultatoal-19. E' quanto scrivono oggi i principali giornali americani, ricordando comefosse già indietro nei sondaggi rispetto allo sfidante democratico Joe Biden proprio a causa della sua gestione della pandemia, caratterizzata soprattutto dallo scetticismo espresso in più occasioni per l'uso di dispositivi di protezione personale, quali la mascherina. I suoi consiglieri puntavano proprio sulle ultime settimane dielettorale, prima del voto del 3 novembre, per recuperare consensi, con un intenso programma di comizi e un messaggio rassicurante sul fatto che il peggio della pandemia ...

fattoquotidiano : “Covid? Un’influenza che scomparirà”, Trump come Bolsonaro e Johnson: tutte le dichiarazioni scettiche del presiden… - ilpost : #Amazon aveva tenuto i magazzini aperti anche nei momenti più difficili del contagio visto che gli ordini dei clien… - ilpost : Amazon ha detto che quasi 20mila suoi dipendenti sono risultati positivi al coronavirus negli Stati Uniti - GhostRi00817922 : @MastriTina Questo mi preoccupa - Nikagi12 : RT @AlleracNicola: In due anni i liberali hanno vietato in USA l'antifascismo, in UK l'anticapitalismo e in UE il comunismo. Se sei comunis… -