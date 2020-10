Trump ricoverato in ospedale, ci resterà «per alcuni giorni» (Di sabato 3 ottobre 2020) Donald Trump è stato portato all’ospedale militare Walter Reed di Washington, dove resterà per «i prossimi giorni», dopo essere risultato positivo, assieme alla moglie Melania, al test sul coronavirus. La portavoce della Casa Bianca Kayleigh McEnany ha detto che il trasferimento in ospedale è stato deciso come misura abbondantemente cautelare. «Il presidente è d’ottimo umore, ha lievi sintomi e ha lavorato tutto il giorno». Il medico della Casa Bianca, Sean Conley, ha raccontato che il presidente è stato sottoposto a un trattamento sperimentale, «una miscela anticoropolare» dell’azienda biotech Regeneron Pharmaceuticals. Il medico ha aggiunto che Trump era «stanco, ma di buon umore» L'articolo ... Leggi su linkiesta (Di sabato 3 ottobre 2020) Donaldè stato portato all’militare Walter Reed di Washington, dove resterà per «i prossimi», dopo essere risultato positivo, assieme alla moglie Melania, al test sul coronavirus. La portavoce della Casa Bianca Kayleigh McEnany ha detto che il trasferimento inè stato deciso come misura abbondantemente cautelare. «Il presidente è d’ottimo umore, ha lievi sintomi e ha lavorato tutto il giorno». Il medico della Casa Bianca, Sean Conley, ha raccontato che il presidente è stato sottoposto a un trattamento sperimentale, «una miscela anticoropolare» dell’azienda biotech Regeneron Pharmaceuticals. Il medico ha aggiunto cheera «stanco, ma di buon umore» L'articolo ...

Adnkronos : #Trump ricoverato in ospedale - Agenzia_Ansa : #Covid, #Trump ricoverato in ospedale per precauzione, non ci sarà un trasferimento di poteri al vicepresidente Pen… - ilpost : Donald Trump verrà ricoverato per il coronavirus - TestPerTutti : RT @Adnkronos: #Trump ricoverato in ospedale - ImpieriFilippo : RT @Adnkronos: #Trump ricoverato in ospedale -