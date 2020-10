Simona Ventura torna in tv | ecco quale programma condurrà !

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Dopo numerosi mesi di assenza dal piccolo schermo,è pronta are in televisione con untutto nuovo. Per tutto il 2019 e buona parte del 2020, infatti, la conduttrice si era limitata a poche presenze in tv. Adesso, però, ritornerà alla guida di un game show che andrà in onda sui canali Rai. Si chiama Game of Games e sarà la versione italiana delMade in USA condotto da Ellen De Generes. A tal proposito, lasi è detta molto curiosa di questa nuova av: il ritorno alla Rai con un nuovo show Dopo un 2019 in cui l’ha vista alla guida di The Voice e come voce narrante de Il Collegio,...