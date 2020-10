Sci alpino | la nazionale di gigante maschile cancella il raduno di Hintertux

Leggi su sportface

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Lo staff tecnico dellaazzurra dihato ilin programma sulla pista austriaca di. Le avverse condizioni meteorologiche hanno costretto gli azzurri a rinunciare alla preparazione in vista di domenica 18 ottobre, data d’inizio della Coppa del Mondo 2020/2021. Per alcuni discesisti azzurri si ripropone invece per un’altra tornata di test valutati presso lo Sport Service Mapei di Olgiate Olona: Matteo Marsaglia, Alexander Prast, Mattia Casse ed Emanuele Buzzi nella giornata di lunedì 5 ottobre, mentre giovedì otto sarà il turno di Alex Vinatzer, Simon Maurberger e Federico Liberatore.