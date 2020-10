Puglia, maltempo: allerta, codice arancione per vento fino a burrasca forte Protezione civile, previsioni meteo: allerta temporali, codice giallo per tarantino e Salento (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta. Il primo, con validità dalle 21 per 24 ore. Si prevedono “venti: da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte sui crinali appenninici.” Rischio: secondo lo schema in home page, fonte Protezione civile della Puglia. Il secondo, con validità dalle 8 di domani, 3 ottobre, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia meridionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli o puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il dipartimento dellaha emesso per ladue messaggi di. Il primo, con validità dalle 21 per 24 ore. Si prevedono “venti: da forti a, con raffichesui crinali appenninici.” Rischio: secondo lo schema in home page, fontedella. Il secondo, con validità dalle 8 di domani, 3 ottobre, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sumeridionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli o puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte ...

