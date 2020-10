Pordenone, il cinema muto a distanza (Di sabato 3 ottobre 2020) A un passo dalla XL edizione, che ci si augura senza limitazioni, il trentanovesimo appuntamento delle Giornate del cinema muto di Pordenone ha subito fortemente il trauma che tutti viviamo, e dunque la «limited edition», che da oggi prosegue per i consueti otto giorni, sarà interamente su MyMovies, con programma ristretto a uno o due appuntamenti giornalieri oltre agli incontri e i commenti di contorno. Per chi tuttavia si sorprendesse che, anche dopo gli azzardi in presenza del cinema Ritrovato … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 3 ottobre 2020) A un passo dalla XL edizione, che ci si augura senza limitazioni, il trentanovesimo appuntamento delle Giornate deldiha subito fortemente il trauma che tutti viviamo, e dunque la «limited edition», che da oggi prosegue per i consueti otto giorni, sarà interamente su MyMovies, con programma ristretto a uno o due appuntamenti giornalieri oltre agli incontri e i commenti di contorno. Per chi tuttavia si sorprendesse che, anche dopo gli azzardi in presenza delRitrovato … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Avvenimenti previsti per domani, sabato 3 ottobre, in Friuli Venezia Giulia. *** TRIESTE - Auditorium, Museo Revoltella ore 09:00. Convegno su "Le infezioni sessualmente trasmissibili. Conoscerle, pre ...

(ANSA) - PORDENONE, 02 OTT - Al via il 3 ottobre la 39/a edizione delle Giornate del Cinema Muto di Pordenone, una Limited Edition in streaming ...

