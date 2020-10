Nel nuovo singolo di Gianni Bismark con Emma si canta in romanesco: audio e testo di C’Hai Ragione Tu (Di venerdì 2 ottobre 2020) Finalmente fuori il nuovo singolo di Gianni Bismark con Emma, rilasciato dopo l’annuncio dell’artista salentina che aveva anticipato la sua prima collaborazione con Tiziano Menghi. Il brano è in radio dal 2 ottobre e rappresenta un’appendice del progetto Nati Diversi, che l’artista ha pubblicato a marzo. Il racconto della genesi della canzone è avvenuto sulle pagine social di Emma, che ha spiegato come abbia deciso di prendere parte al featuring con Gianni Bismark. Il brano sarebbe nato appena dopo il lockdown, durante una cena in giardino alla quale ha partecipato anche Franco126 che ha firmato il testo. C’Hai Ragione Tu farà parte della versione estesa di Nati ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 2 ottobre 2020) Finalmente fuori ildicon, rilasciato dopo l’annuncio dell’artista salentina che aveva anticipato la sua prima collaborazione con Tiziano Menghi. Il brano è in radio dal 2 ottobre e rappresenta un’appendice del progetto Nati Diversi, che l’artista ha pubblicato a marzo. Il racconto della genesi della canzone è avvenuto sulle pagine social di, che ha spiegato come abbia deciso di prendere parte al featuring con. Il brano sarebbe nato appena dopo il lockdown, durante una cena in giardino alla quale ha partecipato anche Franco126 che ha firmato il. C’HaiTu farà parte della versione estesa di Nati ...

Ultime Notizie dalla rete : Nel nuovo Ancora i Queen, i più amati. Il nuovo album con Adam Lambert la Repubblica Eurolega, Milano comincia col Bayern: ecco perché potrebbe essere l’anno buono. Dove vederla.

L’AX, insomma, deve voltare pagina e nel rivisitare la squadra ha percorso una duplice ... sono probabilmente l’icona del nuovo corso, senza dimenticare chi c’era già (Rodriguez, Moraschini, Brooks, ...

Ubaldo Pantani a ‘Tale e Quale’: le 4 imitazioni imperdibili – VIDEO

Nuovo venerdì sera e nuova puntata di Tale e Quale Show ... Chi è Ubaldo Pantani: carriera, biografia, moglie, Virginia Raffaele Ubaldo Pantani è toscano, nato a Cecina nel 1971. Ha esordito in tv nel ...

