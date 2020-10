Mastella: «Di Battista è il leader delle idiozie, piccolo Robespierre dei miei stivali» (Di venerdì 2 ottobre 2020) «Di Battista non conosce la storia italiana. Conosce invece la geografia, avendo girato il mondo a spese di qualche giornale, con reportage inutili e noiosi». Lo afferma Clemente Mastella, comentando le parole di Alessandro Di Battista. L’esponente del M5S aveva infatti avvertito il Movimento di essere diventato come l’Udeur, cioè attaccato alle poltrone. Mastella manda un vaffa a Di Battista « Ci sono persone», prosegue, «che hanno la capacità e l’intelligenza e la manifestano in ogni occasione pur avendo opinioni differenti rispetto magari ad altri partiti. Altri, invece, hanno una finta intelligenza sopravvalutata al di là del dovuto. Questo piccolo Robespierre dei miei ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 2 ottobre 2020) «Dinon conosce la storia italiana. Conosce invece la geografia, avendo girato il mondo a spese di qualche giornale, con reportage inutili e noiosi». Lo afferma Clemente, comentando le parole di Alessandro Di. L’esponente del M5S aveva infatti avvertito il Movimento di essere diventato come l’Udeur, cioè attaccato alle poltrone.manda un vaffa a Di« Ci sono persone», prosegue, «che hanno la capacità e l’intelligenza e la manifestano in ogni occasione pur avendo opinioni differenti rispetto magari ad altri partiti. Altri, invece, hanno una finta intelligenza sopravvalutata al di là del dovuto. Questodei...

