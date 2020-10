L’esordio di “Seconda linea” è un flop | ecco perché

Leggi su tpi

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Accolto da un drammatico 1,9% di share (419 mila spettatori), adrenalinico come un’anestesia totale e lineare come un concetto di Flavia Vento, ha debuttato ieri sera su Rai2 il nuovo “Seconda linea”, talk di approfondimento condotto da Francesca Fagnani e Alessandro Giuli. Il fatto che non si sapesse bene dove si andava a parare era ben chiaro alla giornalista, che già in apertura, visibilmente smarrita, ha messo le mani avanti: “Quello che sarà questo programma lo scopriremo facendolo”. Che è un po’ come dire: intanto si va in onda, poi vedremo. Un’idea un po’ fatalista del mezzo che fa rimpiangere i tempi in cui in palinsesto finivano talk implacabilmente strutturati come l’indimenticato “Diritto di replica”. “Seconda linea” sarebbe (in sintesi) un riferimento alla mischia del rugby, ...