La dura vita dei cani di Palm Springs (Di venerdì 2 ottobre 2020) Con la sua serie fotografica Palm Springs: Modern Dogs at Home, Nancy Baron ha esplorato alcune delle più belle ville della famosa città californiana – meta della bella vita hollywoodiana – progettate da grandi architetti come William Krisel e Donald Wexler. All’interno di mura domestiche tutt’altro che ordinarie, la fotografa americana ha ritratto i cani delle famiglie oggi proprietarie di queste dimore eccezionali; animali privilegiati che vivono in un lusso che pochi – anche tra gli umani – possono permettersi. Dai chihuahua ai wolfhoud fino ai purosangue inglesi, sono gli animali incorniciati dalla fotocamera le vere star di questi scatti, che a prima vista sembrano strani inediti di Slim Aarons – per citare un nome caro a ... Leggi su wired (Di venerdì 2 ottobre 2020) Con la sua serie fotografica: Modern Dogs at Home, Nancy Baron ha esplorato alcune delle più belle ville della famosa città californiana – meta della bellahollywoodiana – progettate da grandi architetti come William Krisel e Donald Wexler. All’interno di mura domestiche tutt’altro che ordinarie, la fotografa americana ha ritratto idelle famiglie oggi proprietarie di queste dimore eccezionali; animali privilegiati che vivono in un lusso che pochi – anche tra gli umani – possono permettersi. Dai chihuahua ai wolfhoud fino ai purosangue inglesi, sono gli animali incorniciati dalla fotocamera le vere star di questi scatti, che a prima vista sembrano strani inediti di Slim Aarons – per citare un nome caro a ...

Ma anche positivo se si considerano le opere pubbliche realizzate, le accresciute elargizioni di generi alimentari al popolo e soprattutto quella Constitutio intesa a dar vita a un impero universale ...

moderati da Marco Pautasso raccontano la passione per il calcio e per la propria squadra come unica relazione che dura una vita. Nel loro libro scritto a quattro mani "Juventus. Storia di una ...

