“Il mio cuore è spezzato”. In braccio il corpo del nipotino morto: lo strazio della nonna vip (Di venerdì 2 ottobre 2020) Era stata costretta a un ricovero improvviso a causa di una serie di problemi alla placenta, gli stessi che hanno reso difficile la sua terza gravidanza, per poi provocarle un aborto. Era metà agosto quando la coppia lanciava un primo indizio dal videoclip di “Wild”, il nuovo singolo del compagno Il rumor è circolato velocemente tra i fan e alla fine è stato il sito di People ad annunciare che era nuovamente incinta. Una felicità contagiosa quella della modella Chrissy Teigen poi era subentrata la paura. Le minacce d’aborto sempre più frequenti, la necessità di trasfusioni, il cielo che sembra schiarirsi e poi la situazione che precipita con le foto circolate nel pomeriggio di ieri che hanno fatto il giro del mondo. Un dolore che non ha investito solo la modella, ma tutta la ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 ottobre 2020) Era stata costretta a un ricovero improvviso a causa di una serie di problemi alla placenta, gli stessi che hanno reso difficile la sua terza gravidanza, per poi provocarle un aborto. Era metà agosto quando la coppia lanciava un primo indizio dal videoclip di “Wild”, il nuovo singolo del compagno Il rumor è circolato velocemente tra i fan e alla fine è stato il sito di People ad annunciare che era nuovamente incinta. Una felicità contagiosa quellamoChrissy Teigen poi era subentrata la paura. Le minacce d’aborto sempre più frequenti, la necessità di trasfusioni, il cielo che sembra schiarirsi e poi la situazione che precipita con le foto circolate nel pomeriggio di ieri che hanno fatto il giro del mondo. Un dolore che non ha investito solo la mo, ma tutta la ...

