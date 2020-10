Grande Fratello Vip: chi è l’ex velino Pierpaolo Petrelli (Di venerdì 2 ottobre 2020) Le avventure dei vip all’interno della casa del Grande Fratello continuano ad appassionare gli spettatori: in particolare la coppia Elisabetta Gregoraci – Pierpaolo Petrelli che sembra sempre più vicina. Ma chi è il bel modello che ha ottenuto le attenzioni dell’ex di Flavio Briatore? Gli inizi di Pierpaolo Petrelli nel mondo dello spettacolo Come riportato da diversi siti, Pierpaolo Pretelli nasce a Maratea, provincia di Potenza, il 31 luglio 1990. Una volta ottenuto il diploma scientifico, il giovane si trasferisce a Roma per studiare Giurisprudenza, senza però terminare gli studi. Infatti Pierpaolo comincia a lavorare come bagnino e ballerino e capisce di voler tentare la strada della Tv, approdando ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 2 ottobre 2020) Le avventure dei vip all’interno della casa delcontinuano ad appassionare gli spettatori: in particolare la coppia Elisabetta Gregoraci –che sembra sempre più vicina. Ma chi è il bel modello che ha ottenuto le attenzioni dell’ex di Flavio Briatore? Gli inizi dinel mondo dello spettacolo Come riportato da diversi siti,Pretelli nasce a Maratea, provincia di Potenza, il 31 luglio 1990. Una volta ottenuto il diploma scientifico, il giovane si trasferisce a Roma per studiare Giurisprudenza, senza però terminare gli studi. Infatticomincia a lavorare come bagnino e ballerino e capisce di voler tentare la strada della Tv, approdando ...

stanzaselvaggia : Quindi stasera al Grande fratello vip 5 Garko ha detto di essere gay. Pazzesco. Non sapevo che fosse l’edizione numero 5.#GFVIP - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - GrandeFratello : Abbiamo ascoltato la storia di Denis, uguale a quella di tanti ragazzi e ragazze. Online e offline. Grande Fratello… - MediasetPlay : A #GFVIP Party c'è Fulvio Abbate, il primo eliminato di questa edizione di Grande Fratello! Seguiteci in streaming… - JustSimonaS : @nigritha_ Grande Fratello dimmi di no! Adesso inizieranno con il like alla Gregoraci ed il trash abbia inizio -