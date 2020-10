Giro d’Italia 2020, Gaviria: “Voglio puntare in alto, l’obiettivo è la maglia ciclamino” (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Voglio puntare alla maglia ciclamino, provero’ a conquistarla. Voglio prendere piu’ punti possibili ogni giorno: siamo in forma, abbiamo una bella squadra e cercheremo di vincere il piu’ possibile”. Lo ha detto Fernando Gaviria in conferenza stampa alla vigilia del via del Giro d’Italia 2020. “L’edizione 2017 e’ stata una bella corsa per me – ricorda il velocista colombiano dell’UAE Emirates – ho fatto quattro vittorie ma secondo me ogni anno e’ diverso. Quest’anno sono tranquillo, voglio puntare in alto”. E sui rivali per le volate e per la maglia ciclamino: “Sagan non ha fatto bene al Tour, ma e’ sempre in forma e pericoloso. Siamo pero’ tanti ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Voglioallaciclamino, provero’ a conquistarla. Voglio prendere piu’ punti possibili ogni giorno: siamo in forma, abbiamo una bella squadra e cercheremo di vincere il piu’ possibile”. Lo ha detto Fernandoin conferenza stampa alla vigilia del via deld’Italia. “L’edizione 2017 e’ stata una bella corsa per me – ricorda il velocista colombiano dell’UAE Emirates – ho fatto quattro vittorie ma secondo me ogni anno e’ diverso. Quest’anno sono tranquillo, voglioin”. E sui rivali per le volate e per laciclamino: “Sagan non ha fatto bene al Tour, ma e’ sempre in forma e pericoloso. Siamo pero’ tanti ...

