GF Vip, Tommaso Zorzi: “Adua sta mentendo su Massimiliano” (Di sabato 3 ottobre 2020) L’influencer ha svelato di aver saputo da Adua che Massimiliano sarebbe gay A mezzanotte inoltrata sono iniziate le nomination nella Casa del GF Vip e Alfonso Signorini ha chiamato in confessionale Tommaso Zorzi. L’influencer ha nominato Adua Del Vesco perché non ha reputato corretto il suo comportamento nei confronti di Massimiliano Morra. “Adua – ha detto Zorzi – ha rivelato anche a me, quando ci trovavamo in albergo, che Massimiliano è gay. View this post on Instagram A post shared by 𝐀𝐝𝐮𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐕𝐞𝐬𝐜𝐨 (@adua.del.vesco) on Sep 25, 2020 at 9:33am PDT Mentre Adua interpellata da Signorini, davanti a Massimiliano e gli altri inquilini, in puntata ha ... Leggi su 361magazine (Di sabato 3 ottobre 2020) L’influencer ha svelato di aver saputo da Adua che Massimiliano sarebbe gay A mezzanotte inoltrata sono iniziate le nomination nella Casa del GF Vip e Alfonso Signorini ha chiamato in confessionale. L’influencer ha nominato Adua Del Vesco perché non ha reputato corretto il suo comportamento nei confronti di Massimiliano Morra. “Adua – ha detto– ha rivelato anche a me, quando ci trovavamo in albergo, che Massimiliano è gay. View this post on Instagram A post shared by 𝐀𝐝𝐮𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐕𝐞𝐬𝐜𝐨 (@adua.del.vesco) on Sep 25, 2020 at 9:33am PDT Mentre Adua interpellata da Signorini, davanti a Massimiliano e gli altri inquilini, in puntata ha ...

Nel corso della sesta puntata del "Grande Fratello Vip" il conduttore Alfonso Signorini ha voluto ... Durante le nomination, però, Tommaso Zorzi ha smentito la dichiarazione di Adua. L'influencer, ...

Zelletta non ha preso bene le parole di Tommaso, non se lo aspettava e subito hanno avuto un confronto in puntata. Zorzi di lui ha detto che sembra un “bello che non balla”. Poi è arrivato subito il ...

