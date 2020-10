Genoa, altri contagiati: Zajc, Brlek e il collaboratore Bressan positivi al Covid-19 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il Genoa non si sveglia dall'incubo Coronavirus. Dopo la decisione del rinvio della gara tra il Grifone e il Torino, la squadra ligure si trova a fare i conti con altre positività, situazione che complica ulteriormente le cose in casa Genoa. Con questa nota ufficiale il club ha annunciato la notizia relativa alle nuove positività: "Il Genoa Cfc comunica che gli accertamenti effettuati in data 01/10/2020 hanno evidenziato la positività al Covid-19 per i calciatori Petar Brlek e Miha Zajc e per il collaboratore tecnico Walter Bressan. La Società ha attuato tutte le misure necessarie e informato le Autorità competenti. L’attività al ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ilnon si sveglia dall'incubo Coronavirus. Dopo la decisione del rinvio della gara tra il Grifone e il Torino, la squadra ligure si trova a fare i conti con altretà, situazione che complica ulteriormente le cose in casa. Con questa nota ufficiale il club ha annunciato la notizia relativa alle nuovetà: "IlCfc comunica che gli accertamenti effettuati in data 01/10/2020 hanno evidenziato latà al-19 per i calciatori Petare Mihae per iltecnico Walter. La Società ha attuato tutte le misure necessarie e informato le Autorità competenti. L’attività al ...

