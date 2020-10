Franceska Pepe: il Grande Fratello non è la sua prima esperienza. Ecco cosa è stato svelato sulla concorrente (Di venerdì 2 ottobre 2020) Franceska Pepe è uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, che più sta facendo discutere e attirando le attenzioni del pubblico. L’ex compagna di Vittorio Sgarbi non manca mai di lasciare il suo segno in ogni puntata del reality show e sembra che stia facendo davvero di tutto per attirare le antipatie degli altri concorrenti. Grazie ai suoi atteggiamenti snob e i suoi modi abbastanza bruschi, la modella è riuscita a crearsi un suo spazio nella trasmissione e già a poche ore dall’inizio del programma ha vissuto i primi litigi con un compagno, Tommaso Zorzi, attirando anche le ire del conduttore del programma Alfonso Signorini. Ma le attenzioni della bella Franceska non si sono limitate a questo, infatti ha anche litigato con Stefania ... Leggi su virali.video (Di venerdì 2 ottobre 2020)è uno dei concorrenti della nuova edizione delVip, che più sta facendo discutere e attirando le attenzioni del pubblico. L’ex compagna di Vittorio Sgarbi non manca mai di lasciare il suo segno in ogni puntata del reality show e sembra che stia facendo davvero di tutto per attirare le antipatie degli altri concorrenti. Grazie ai suoi atteggiamenti snob e i suoi modi abbastanza bruschi, la modella è riuscita a crearsi un suo spazio nella trasmissione e già a poche ore dall’inizio del programma ha vissuto i primi litigi con un compagno, Tommaso Zorzi, attirando anche le ire del conduttore del programma Alfonso Signorini. Ma le attenzioni della bellanon si sono limitate a questo, infatti ha anche litigato con Stefania ...

Novella_2000 : Franceska Pepe, parla l’ex: ‘Zorzi si approfitta di lei, con Sgarbi andò così…’ #gfvip - Novella_2000 : Franceska Pepe e Dayane Mello scatenate al #GFvip: lo spogliarello è bollente (VIDEO) - fioccodineve : Nella vita faccio scelte sagge quanto quelle di Franceska Pepe che da anemica fa il provino per un programma che al… - lightning908 : ok stasera esce il pepe di franceska! queeeeennn???? #franceska #gfvip per me vince - gufettospastico : RT @m0rningvstar: in un mondo pieno di franceska pepe siate adua del vesco. I said what I said. #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Franceska Pepe Franceska Pepe e Dayane Mello scatenate al GF: lo spogliarello bollente Novella 2000 GfVip5: spogliarello osé di Pepe e Mello

Franceska Pepe e Dayane Mello si sono letteralmente scatenate al cospetto dei loro coinquilini del Grande Fratello Vip. All’interno della Casa i protagonisti hanno infatti dato vita a un piccolo party ...

Gf Vip 5: focoso spogliarello di Franceska e Dayane

Nella serata di festa, Dayane Mello e Franceska Pepe si sono lasciate andare a un ballo osé che ha sconvolto i maschietti della Casa del Gf Vip ...

Franceska Pepe e Dayane Mello si sono letteralmente scatenate al cospetto dei loro coinquilini del Grande Fratello Vip. All’interno della Casa i protagonisti hanno infatti dato vita a un piccolo party ...Nella serata di festa, Dayane Mello e Franceska Pepe si sono lasciate andare a un ballo osé che ha sconvolto i maschietti della Casa del Gf Vip ...