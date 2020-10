Costadoro presenta il suo primo report di Corporate Social Responsibility

Leggi su tpi

(Di venerdì 2 ottobre 2020)SpA, azienda torinese produttrice di caffè per il canale Ho.Re.Ca., hato il suodirelativo alle attività realizzate fino al 2019. Con 130 anni di storia e 200 milioni di tazzine servite ogni anno, l’Azienda rapoggi una realtà industriale dipiano a livello nazionale e internazionale, presente in più di 30 Paesi in tutto il mondo con una quota di esportazioni pari al 55% della sua produzione. Da sempre profondamente consapevole del proprio ruolo e della propria responsabilità nei confronti di clienti, dipendenti, collaboratori e forza vendita, oltre che per la tutela dell’ambiente attraverso pratiche sostenibili, ...