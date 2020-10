Come caramellare le mandorle in casa | la ricetta fai da te

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 2 ottobre 2020) . Questecaramellate che stiamo per presentarti le potrai certamente usare per decorare torte e altri dolci, ma andranno benissimo anche per uno snack goloso quando non vuoi fare altro che spezzare la fame in attesa del pranzo o della cena. Lain effetti è molto semplice da preparare, ma è uno di questi casi in cui semplicità fa rima con bontà. Quello che ottieni infatti sono delle vere e proprie mini pepite con una camicia di caramello che le rende irresistibilmente dolci e spettacolari. Ma vediamo più nel dettagliosi preparano. Gli ingredienti Per 6 persone gli ingredienti sono questi: 250 grammi di; 180 grammi di zucchero; un cucchiaino di cacao in polvere; 6 cucchiai d’acqua. Caramelized almonds from Italy Il procedimento è ...